Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Turgut Reis Sokak’ta seyir halinde olan bir otomobil, frenleri tutmayınca bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile binada maddi hasar oluştu. Kaza esnasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza sonrası yaşananlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, bir aracın evin duvarına çarptığı görülüyor.