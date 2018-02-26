Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı uyuşturucu ve yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.