Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Jandarma Özel Harekat birliklerinin Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalına sevkiyatları sürüyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburundan çıkan JÖH birlikleri, Afrin kırsalına gitmeye başladı. Araçların üzerine Türk bayraklarının asıldığı görüldü. JÖH birliklerinin Kilis ve Hatay üzerinden Afrin kırsalına peyderpey geçişlerinin sürdüğü bildirildi.
JÖH’ler Afrin sınırında
26.02.2018 - 18:10 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Jandarma Özel Harekât (JÖH) birlikleri, Afrin’e hareket etti.
Etiketler : Jandarma Özel Harekât,JÖH,afrin,Zeytin Dalı Harekâtı,
546576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546576.aspx
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