Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan-Kars karayolunun Taşlıdere mevkinde bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında beklediğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Afganistan uyruklu 79 kaçağı yakaladı.İçlerinde kadınlarında olduğu toplam 79 kaçak hakkında Çamlıçatak Jandarma karakolunda yasal işlem başlatıldı. Kaçakların bir kamyonla Ardahan'a getirildiği, ancak kamyoncunun takip edildiğini anlayınca kaçakları bırakarak kaçtığı öğrenildi.