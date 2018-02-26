Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” diye konuştu. Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, “Görüyorsunuz burası Trakya” diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.