Manisa'da 4 kız öğrenci yurt odasında baygın bulundu. Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su  Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula  gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi. Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın  olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, kız  öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan  Hastanesi'ne kaldırdı.  Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Bu arada, kız öğrencilerin kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit  gazından etkilendiği tespit edildi.