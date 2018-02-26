Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da 4 kız öğrenci yurt odasında baygın bulundu. Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi. Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, kız öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Bu arada, kız öğrencilerin kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.