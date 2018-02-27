Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



At ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanların ardından sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin de kayıt altına alınması konusunda bir adım atıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemesine göre; sahipli köpekler 1 Ocak 2021, kediler ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 itibarıyla kimliklendirilecek. Bu işlem bir yıl içinde tamamlanacak. Türkiye’de sahipli gelincik pek bulunmazken, yeni yönetmelikte şunlar yer alıyor:



Sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak, onları terk edemeyecek.



Hayvanların sahibi 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise veli veya vasisi sorumlu olacak.



Yeni doğmuş ev hayvanının sahibi doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvurmakla yükümlü olacak.



Sokak hayvanları, sahiplenilirse de resmî veterinere götürülüp, veri tabanına kaydedilecek ve pasaport düzenlenecek.



Hayvanın ölmesi hâlinde, durum 2 ay içinde il ve ilçe müdürlüğüne bildirilecek.



Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, sahiplenmek isterse kayıtlarını yaptıracak. Eğer hayvanın resmî kayıtlarda daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum iletilecek. Sahibine teslim alması için 30 gün müddet verilecek.