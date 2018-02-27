Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül’ün yakınlarının da aralarında olduğu bir grup şehit ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla Hatay’ın sınır ilçesi Hassa’yı ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, Tunceli-Pülümür kara yolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterden atılan bomba sonucu şehit olan veteriner Ramazan Konuş ve teröristler tarafından şehit eden 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün yakınları Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince Hassa’da ağırlandı. Şehit yakınları, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan “Yörük Teyze” lakaplı Döndü Deveci’yi Suriye sınırındaki çadırında ziyaret etti. Deveci, karşıladığı şehit yakınlarına tek tek sarıldı, Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in elini öptü.

Hasan Hüseyin Halisdemir, Deveci’ye “Annelerin eli öpülür, benim elini öpmem lazım” dedi. Deveci ise Halisdemir’e “Ben öptürmem” diyerek sarıldı. Baba Halisdemir, Mehmetçik ile savaşmaya hazır olduğunu belirterek “Askerlerimizle birlikte hainlere karşı savaşmaya hazırım. Eğer devletimiz kabul ederse ben şu anda hazırım, kalmayı da düşünüyorum ve Mehmetçiklerle kucak kucağa gidip savaşmaya hazırım. Bütün şehitlerimizin kanını almaya hazırım. Bizde Ömer Halisdemirler, Muhammetler bitmez, Erenler bitmez, Fethiler bitmez” dedi.

Ağabeyinin üniformasını giyen Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir de Deveci’nin elini öptü. Deveci, daha sonra şehit aileleri için 6 koç kesti, Soner Halisdemir’in alnına kan sürdü. Koyunlardan biri ise şehit polis Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını da kıldıran babası imam İbrahim Taşdemir tarafından kesildi. Şehit yakınları Hassa’nın ardından Antakya Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, aileleri bina önünde karşıladı ve makamında ağırladı.

Akar: Dış güçler de hezimete uğratılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'daki çeşitli karakol ve birliklerde denetlemelerde bulundu. Akar "Afrin'de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçler mutlaka hezimete uğratılacak" dedi.