Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (SAÜ) okuyan kız öğrencilerden oluşan 20 kişilik grup, “Gündüz Öğrenci Akşam Gönüllü Öğretmen” sloganıyla bir porje başlattı. Bu kapsamda, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hendek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, gündüz derslerinin ardından akşamları ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim veriyor. Proje sayesinde mesleğe başlamadan heyecanlarını da yenmeye çalışan öğretmen adayları, Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi konularında küçüklere yardımcı oluyor. Öğrencileri çok sevdiklerini vurgulayan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Makbule Kırkdişçioğlu “Bildiklerimi onlara aktarmak çok güzel bir duygu, kelimelerle bunu anlatamam” diye konuştu. Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ümran Şahin de “Öğrencilerimle aramda farklı bir bağ oluştu” ifadesini kullandı. Öğrenci velisi Nurdan Şamlı ise “Projeden çok memnunuz. Çocuğum öz güven kazandı. Buraya isteyerek ve severek geliyor” dedi.