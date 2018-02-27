39 bin metrekarelik çatıda yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden restorasyon sona yaklaştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamalı yapılan restorasyon çalışmalarının Nisan ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Rastgele döşenmiş kablolardan, görüntü kirliliğine neden olan uydu antenler, klimalar ve atıl durumdaki çok sayıda eşyadan temizlenen çatı, kırmızı renkli kiremitlerle kaplanıyor. Çatı ve altyapıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, restorasyon çalışmalarında özel tekniklerin kullanıldığını, gündüz çatı gece de altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade etti.
Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı
27.02.2018 - 08:01 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
554 yıllık tarihe sahip dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’nın 1785’te yapılan 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor.
Etiketler : kapalıçarşı,restorasyon,
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