Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Dağlı Bölgesinden, Zonguldak'ın Devrek ilçesine tomruk taşıyan 55 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın'ın Tekkeönü Bölgesinde yaklaşık 300 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonrası 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonrası Bartın Devlet Hastanesine akın eden Hüseyin Yılmaz'ın yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.