Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı, erken geldi. Kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi.

SİLİVRİ'DEN GİRİŞ YAPTI, KENT MERKEZİNE İNDİ

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, kent merkezine kadar indi.

İKİ İLÇEYE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Beylikdüzü ve Hadımköy'e lapa lapa kar yağdı. Taksim, Kadıköy gibi merkezi bölgelere de kar düşmeye başladı.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.