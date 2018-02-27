Marmara Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. 15 kiloluk ağırlığında ölçülen köpekbalığı, Mudanya’da bir balıkçıda sergileniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği köpekbalığının kilosu 25 liradan satılıyor.
 