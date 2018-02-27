Marmara Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. 15 kiloluk ağırlığında ölçülen köpekbalığı, Mudanya’da bir balıkçıda sergileniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği köpekbalığının kilosu 25 liradan satılıyor.
Marmara Denizi’nde köpekbalığı yakalandı
27.02.2018 - 09:21 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi açıklarında balıkçı ağlarına takılan camgöz cinsi köpekbalığı Bursa’nın Mudanya ilçesinde sergileniyor.
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546708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546708.aspx
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