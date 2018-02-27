Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 gündür aralıklarla yağan yağışların ardından kar kalınlığı bir buçuk metreyi yaklaştı. Pazar günü 120 santimetre ölçülen kar kalınlığı yağışların ardından 21 santimetre daha arttı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 141 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece olacağı açıklanırken, 1 Mart Perşembe günü sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.