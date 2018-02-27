Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da okullar tatil mi? Üst üste gelen uyarılarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından öğrenciler büyük sevinçle 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' diye sorguluyor. Peki 28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? 28 Şubat Kar tatili olan iller hangileri? Son dakika kar tatili haberleri peş peşe geldi. Edirne, Bitlis, Van, Kırklareli'nde okullar tatil edildi. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İstanbul kar yağışı, İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi? 28 Şubat çarşamba tatil olan iller hangileri gibi merak ettikleriniz haberimizde... İşte son dakika kar tatili haberleri

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor. Valilik'ten İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



KAR YAĞIŞI ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

ÇAMLICA VE KARTAL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, öğle saatlerine doğru Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Kar yağışı Çamlıca tepesi gibi yüksek yerlerde devam ediyor. Meteorolojinin çarşamba günün için uyardığı kar yağışı sabah saatlerinde Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olmaya başlamıştı. Beklenen kar yağışı şimdi de Anadolu yakasında etkili olmaya başladı. Çamlıca tepesinde etkili olan kar yağışı tam bir seyir keyfi oluştururdu. Bazı vatandaşların Çamlıca tepesinde dolaşarak günün keyfini çıkardıkları görüldü. Kartal'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösteren kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER (SON DAKİKA KAR TATİLİ HABERLERİ)

Edirne'de 1 gün tatil

Edirne'de yoğun kar yağışından dolayı okullar bir gün tatil edildi. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trakya Üniversite'si de tatil edildi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Trakya Üniversitesi Senatosunun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde okullar tatil

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullarda için eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te eğitime ara verildi

Bitlis’te başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında “Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır” denildi.

Van Bahçesaray'da tatil

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Pazartesi günü, gün boyunca gökyüzü bulutlu ve güneşli olması bekleniliyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 8-10 dereceye çıkarken, öğle saatlerinden sonra sıcaklık düşüyor. Ortalama 7 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 71 ila 85 arasında olması beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde rüzgarın hızı artıyor: Rüzgar saatte 33 km hızda esmesi bekleniliyor. Salı günü bulutlu ve güneşli hava etkisini göstermeye devam ederken, sıcaklık değerlerinde yükseliş devam ediyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye çıkarken, gece sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 75 ila 88 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor. Çarşamba günü İstanbul’a yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 77 ila 93 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.

Perşembe günü yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklık 14 derece gece 7 derece. Nem oranı yüzde 74 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.

Cuma günü yağmur etkisini kaybediyor, gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 86 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esiyor.