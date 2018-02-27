Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar O-6 Batışehir Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Minibüs, karşı şeritten gelen 4 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan bir şoför, “Ben ne olduğunu anlamadım karşı şeritten ilk önce benim üzerime uçtu. Daha sonra diğer araçlara çarptı” dedi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

