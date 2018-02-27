Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Eskil ilçesine bağlı Akkaş Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki hastaneden Aksaray’ın Eskil ilçesine dönen 22 yaşındaki Tansu Sarısakal, otomobilde bir anda fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını gören aile, araçlarını durdurarak ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine götürülen Tansu Sarısakal yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç kızın, geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenildi.