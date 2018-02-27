Mersin’de güneş enerjisi paneli ve deposunu ipe bağlayarak apartmanın çatısına çeken işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin canını hiçe saydığı dakikaları karşı apartmanda bir kişi kaydetti. Karşı komşu gördükleri karşısında tedirgin olarak “çekseler de gitseler, millet rahatlasa ya Allah göstermesin” dedi.
Güneş enerjisi paneli ve deposunu, çatıya iple çektiler
27.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de güneş enerjisi paneli ve deposunu bir apartmanın damına iple çeken işçiler şaşırttı.
Etiketler : mersin,haberler,güneş enerjisi,
546736 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546736.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER