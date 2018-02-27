Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de güneş enerjisi paneli ve deposunu ipe bağlayarak apartmanın çatısına çeken işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin canını hiçe saydığı dakikaları karşı apartmanda bir kişi kaydetti. Karşı komşu gördükleri karşısında tedirgin olarak “çekseler de gitseler, millet rahatlasa ya Allah göstermesin” dedi.