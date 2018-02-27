Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.30 sıralarında Eğirdir Köprübaşı Evleri Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğirdir’den Gelendost istikametine seyreden Ali Han Beyazıt yönetimindeki 32 DL 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü Beyazıt olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerinde gerekli incelemeleri yapan güvenlik güçleri, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.