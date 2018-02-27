Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'de esnaflık yapan 25 yaşındaki Hasan Ali Sayar, bir arkadaşının işi için 09 JN 544 plakalı kamyonetiyle Bodrum'a gitti. Dönüş yolunda TOKİ kavşağına geldiğinde yağmurdan dolayı ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Sayar, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direğin devrildiği kazada, sürücü Hasan Ali Sayar olay yerinden hayatını kaybetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Sayar’ın cansız bedeni, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.