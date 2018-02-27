Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan iki grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 30 kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 30 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli’nde 30 kaçak göçmen yakalandı
27.02.2018 - 13:57 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 30 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
Etiketler : kaçak,göçmen,haberler,
546773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546773.aspx
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