Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan iki grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 30 kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 30 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.