Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Mahallesi 206/38 Sokak'taki bir apartmanda oturan Zuhal Öcal, geçen pazar gecesi, 7'nci kattaki evinin balkonundan yola düştü. Öcal'ın düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Öcal'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen genç kadın, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Zuhal Öcal'ın nikâhsız yaşadığı belirtilen kişiyi, ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Öcal'ın cenazesi, Menderes ilçesindeki Görece Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Zuhal Öcal'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.