Alınan bilgilere göre, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Samanlı köyünün yakınlarındaki Irak sınırının diğer tarafında 5 kişinin cesedi bulundu. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından cesetlerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğunu tespit etti. 4'ü çocuk, biri kadın 5 kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken donarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. Cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.
Sınırda 5 ceset bulundu
27.02.2018 - 14:41 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’tan Türkiye’ye kaçak geçmek isterken dondukları belirlenen 5 kişinin cesedi bulundu.
Etiketler : hakkari,ceset,haberler,
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