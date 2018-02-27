Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Samanlı köyünün yakınlarındaki Irak sınırının diğer tarafında 5 kişinin cesedi bulundu. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından cesetlerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğunu tespit etti. 4'ü çocuk, biri kadın 5 kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken donarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. Cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.