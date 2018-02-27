Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesinde Yalçın A.’nın kullandığı 07 L 6097 plakalı otomobil ile Safinaz B.’nin kullandığı 07 LMB 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Yalçın A. ve Safinaz B. ile Emine G. yaralandı. Yarılalar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Manavgat’ta trafik kazası: 3 yaralı
27.02.2018 - 14:52 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesinde Yalçın A.’nın kullandığı 07 L 6097 plakalı otomobil ile Safinaz B.’nin kullandığı 07 LMB 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Yalçın A. ve Safinaz B. ile Emine G. yaralandı. Yarılalar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Etiketler : Manavgat,kaza,
546782 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546782.aspx
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