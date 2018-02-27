Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesinde Yalçın A.’nın kullandığı 07 L 6097 plakalı otomobil ile Safinaz B.’nin kullandığı 07 LMB 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Yalçın A. ve Safinaz B. ile Emine G. yaralandı. Yarılalar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

