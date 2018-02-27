Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre ve Silopi ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Hatay ve Ağrı’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, 31 şahıs gözaltına alındı, 764,15 gram esrar, 16 gram eroin, 262 adet ecstasy ve 4 suboxone hap ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, satışa hazır etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak”, 19’u da “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 11’i tutuklandı, 20’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.