Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik ihbarı değerlendiren jandarma, operasyon düzenledi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütü mensupları ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi
Amanoslarda çatışma, 1 terörist ölü ele geçirildi
27.02.2018 - 16:23 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirildi.
Etiketler : hatay,haberler,çatışma,terörist,
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