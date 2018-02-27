Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik ihbarı değerlendiren jandarma, operasyon düzenledi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütü mensupları ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi