Sefaköy-Atatürk Havalimanı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
E-5’i kilitleyen zincirleme kaza!
27.02.2018 - 18:18 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sefaköy-Atatürk Havalimanı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Etiketler : Sefaköy,Atatürk Havalimanı,kaza,zincirleme trafik kazası,
546826 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546826.aspx
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