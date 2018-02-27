Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığında meydana gelen yangın ilçede korkulu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde sebebi öğrenilmeyen yangının gökyüzüne kadar ulaşması nedeni ile ilçe halkı korkulu anlar yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.