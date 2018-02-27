Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığında meydana gelen yangın ilçede korkulu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde sebebi öğrenilmeyen yangının gökyüzüne kadar ulaşması nedeni ile ilçe halkı korkulu anlar yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.
Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı
27.02.2018 - 19:00 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı.
Etiketler : Doğubayazıt,askeriye yangın,
546829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546829.aspx
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