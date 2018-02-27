Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefecilerine yönelik 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, farklı şirketlere ait 3 adet pos cihazı, suç geliri 7 bin 220 TL para ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.