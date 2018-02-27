Çorlu’da 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Çorlu KOM ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada satışa hazır fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannaboniod maddesi ele geçirdi.Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi
27.02.2018 - 23:55 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü,uyuşturucu,
546892 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546892.aspx
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