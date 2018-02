Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press'in 2007-2017 yılları arasında meydana gelen kazalarla ilgili yaptığı araştırma, vahim tabloyu bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, son 10 yılda on binlerce insan yollarda can verdi. Buna göre, bu süreçte 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan bu kazalarda 50 bin 766 kişi can verirken, 2 milyon 762 bin 338 kişi de yaralandı. Trafik kazalarının sebeplerine bakıldığında, ilk sırada sürücü hataları yer aldı; yaya, yol, araç ve yolcular da takip etti. En çok kaza otomobille gerçekleştirilirken, bunu sırasıyla kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi. Kazalar en çok temmuzda, en az şubatta; gün olarak ise en fazla cumartesi, en az salı gerçekleşti. 2018'in ilk ayında da 32 bin 256 kaza yaşandı; 252 kişi öldü, 20 bin 136 kişi de yaralandı. Öte yandan dünyada genelinde her yıl ortalama 1,2 milyon insan trafik kazasında hayatını kayberken, 50 milyondan fazla kişi de yaralanıyor. Sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar doları buluyor.