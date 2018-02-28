Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Kepez´de 6 Okul, 6 Altın Şahsiyet’ programının üçüncüsünün konuğu, Türk halk şiirinin son halkası kabul edilen ve ‘Mihriban’ başta olmak üzere birçok eseri bestelenen Abdürrahim Karakoç oldu.

Programda bir konuşma yapan şairin oğlu Doç. Dr. Enderhan Karakoç, babasının siyaseti sevmediğini belirterek “Siyaseti eserlerinde hiciv ederdi. Biz bir ara kendisine baba milletvekili ol, diye ısrar etmiştik. Kendisi ise çok fazla ısrar ederseniz sizi evlatlıktan atarım, demişti. Hiçbir zaman da paranın yanında olmadı. Paraya alışık da olmadı. Eserlerimi alan insanlar bana sormuyorlar ki, kendi malları gibi eserlerimi kullanıyorlar, derdi. Dolayısıyla telif peşinde hiçbir zaman koşmadı” ifadelerini kullandı.

Enderhan Karakoç, babasının ‘Mihriban ve Ben hep seni düşünürüm’ şiirleriyle ilgili de şunları söyledi: “Mihriban güzel, tertemiz bir aşk şiiri. Babamın da zamanında âşık olduğu, sevdiği biri vardı. Bunu inkar etmiyor. Ama bunun kim olduğunu, nasıl yaşandığına dair kimsenin bilgisi yok. Kendisi de hayatta iken bunu ifade etti. Türk toplumunda ben bunu biliyorum diyen olursa inanmayın. Mihraban’ın sırrı benimle birlikte mezara gidecek, demişti. Sanatçı Hasan Sağdık, ‘Ben hep seni düşünürüm’ şiiri, aşk mı yoksa ilahi bir şiir mi dediğinde babam, ilahi bir şiir olduğunu söylemişti.” İHA