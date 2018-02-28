Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “2 milyon metrekarelik yemyeşil bir park olacak. Üzerinde herhangi bir yapı olmayacak. Kayseri, içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, keyifli mekânların bulunduğu bir park alanına kavuşmuş olacak. Türkiye’nin en büyük parkı olacak Hava İkmal Şehir Parkında 160 metre yüksekliğinde seyir kulesi olacak. Bu kulenin, Kayseri’nin simgesi olmasını istiyoruz. Kuledeki restoranda da Kayseri mutfağından yemekler sunulacak” dedi.
Türkiye’nin Central Park’ı
28.02.2018 - 08:29 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’deki Türkiye’nin ilk uçak fabrikası, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan son proje değişikliğiyle Central Park’a dönüşecek.
Etiketler : kayseri,park,
546940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546940.aspx
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