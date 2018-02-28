Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “2 milyon metrekarelik yemyeşil bir park olacak. Üzerinde herhangi bir yapı olmayacak. Kayseri, içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, keyifli mekânların bulunduğu bir park alanına kavuşmuş olacak. Türkiye’nin en büyük parkı olacak Hava İkmal Şehir Parkında 160 metre yüksekliğinde seyir kulesi olacak. Bu kulenin, Kayseri’nin simgesi olmasını istiyoruz. Kuledeki restoranda da Kayseri mutfağından yemekler sunulacak” dedi.