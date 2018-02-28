Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardanuç Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliğe sahip kanyonunun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları yapılacak. Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Projesi hazırlanan kanyon için ihale süreci de başlatıldı. Yapılacak olan yeni düzenlemeler ve proje çalışmalarıyla, Amerika’nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon’dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hâle de getirilmesi hedefleniyor.