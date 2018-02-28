Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, özellikle Anadolu yakasında trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yoğun trafik oluşuğu görüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar ve çevresinde yoğun trafik, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın gün boyu İstanbul'a etkili olması bekleniyor.

