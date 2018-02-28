Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. 10 yıl önce bahçıvan olarak çalışan ve yaşadığı bölgedeki bahçeleri düzenleyerek geçimini sağlayan Ink, 17 yaşında dövmeye merak saldı. Dövme sanatçılarından eğitim alan ve onların yanında çırak olarak çalışan Eli Ink, dövmeye olan merakını vücuduna olağandışı bir şekilde taşıdı. Öyle ki 27 yaşındaki Ink, 10 yıl içerisinde vücudunun bazı noktalarını siyaha boyamaya başladı. Başta kolu ve bacaklarıyla başlayan bu siyah dövme merakı zaman içinde gelişti ve gövdesiyle birlikte yüzünü de boyadı.





Tanınmaz halde

Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda dayanamadı ve göz bebeklerini bile kalıcı dövmeyle renklendirdi. Son haliyle yetinmeyen Ink, daha sonra dudağına piercing taktırmayı da ihmal etmedi ve resmen simsiyah oldu. Dövmeye bağımlı olduğunu söyleyen Ink, "Derimi simsiyah yapmak için bazı noktaları tekrar boyuyorum.





Soyut bir karakter olmaya çalışıyor

Bence kimse benim neden böyle yaptığımı anlayamaz. O yüzden çok da detaylı anlatmıyorum. Bana en çok ilham veren sanatçı Picasso. Onun soyut tasarımlarına bayılıyorum ve vücudumun da Picaso'nun soyut karakterleri gibi olmasını istiyorum” dedi. Ink, yolda görenlerin kendisine çok şaşırdığını söylerken, "Bu beni ilgilendirmiyor. Ben böyle mutluyum” dedi.

İşte Eli Ink'in normal hali...



