Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Olay yerine gelen itfaiye, araçları vinç yardımıyla kurtardı.





2 OTOMOBİL ASKIDA KALDI

İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.





