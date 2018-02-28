Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meriç ilçesinin Serem köyünden aralarında Afganistan, Pakistan ve İranlılar'ın bulunduğu bir grup kaçak 5 gün önce Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçti.

BOTA BİNDİRİLİP AYNI ŞEKİLDE GERİ DÖNMELERİ İSTENDİ

Burada Yunan polisi tarafandan yakalanan kaçaklar, 2 gün bir odada tutulduktan sonra iddiaya göre bota zorla bindirilerek Türkiye tarafına gönderildi.





DONMAK ÜZERE OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Yunan polisinin botlara bindirip Meriç üzerinden geri ittiği kaçaklar, soğuk ve karlı havada nehir ortasında bir adacığa sığınırken Türkçe bilen bir kaçak, 156 jandarma hattını arayarak donmak üzere olduklarını belirterek, yardım istedi.





KURTARILDILAR

İhbar üzerine giden 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri kaçakları mahsur kaldıkları adacıktan kurtardı.

29 kaçaktan ikisinin sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçirdiği, birçoğunu ise boyunlarına kadar suyun içinde olduğu belirlendi. 112 ambulansı ile Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçaklardan İran uyruklu K.D.'nin solunum güçlüğü çektiği ve hayati tehlikesi olduğu belirlendi. İranlı K.D. ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Diğer kaçak ise Meriç Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.





AFAD NEHİRDE ARAMA YAPTI

Meriç Kaymakamlığı suda ıslanarak donma tehlikesi geçiren diğer 27 kaçak için yeni kıyafetler dağıttı. Nehre kapılan kaçak olabileceği ihtimali üzerine AFAD Edirne ekiplerince, birinci derece askeri yasak bölgede bulunan Serem köyünden geçen Meriç Nehri'nde botla arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanılmadı. Sınır karakolunda ifadeleri alınan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne Göç İdaresine teslim edildi.





"YUNAN POLİSİ VE ASKERİ DÖVEREK GERİ GÖNDERDİ"

Kaçaklardan Libya uyruklu Mustafa Binkasım, 5 gün önce yasa dışı yollardan bir grup ile birlikte Yunanistan'a geçtiklerini ifade ederek, "Bir grup arkadaşımla birlikte botla Yunanistan'a geçtik ve burada yakalandık. Polisler bizi 2 gün boyunca bir odada tuttu ve hiç yemek vermedi. Daha sonra bizi nehir kenarına getirdiler. Burada yüzleri maskeli, silahlı, asker üniformalı kişiler döverek üzerimizdeki paraları ve cep telefonlarını aldı. Zorla bota bindirdikten sonra Türk tarafından götürüp bıraktı. Yunanistan'da bize çok kötü davrandılar. Birçok arkadaşım yaralandı. Suya girmek zorunda kaldık. Çok kötü bir gece geçirdik. Sudan çıkınca ısınmak için bazı kıyafetlerimizi yakmak zorunda kaldık. Daha sonra yardım istedik. Benim ailem ve eşim Avrupa'da bende daha iyi yaşamak için onların yanına gitmeye çalışıyorum." dedi.

Filistin uyruklu Kasım Emin de Yunanistan'da kötü muamele gördüklerini öne sürerek,"Yunanistan'da yakalandık ve bizi döverek geri gönderdiler. İki arkadaşımız donmak üzereydi. Jandarmadan yardım istedik. Bizi bulup kıyafet dağıttılar ve yemek verdiler. Yunanistan ise bizi dövdü, geri gönderdi. Bunu yapanlar elinde silah ve maskesi olan askerlerdi."

26 KAÇAK SINIRDA YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut kartalları Yunanistan sınırında yaptığı denetimlerde 26 kaçak daha yakaladı. Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklarla birlikte işlemleri tamamlanan kaçaklar otobüsle Edirne Göç İdaresine getirildi.