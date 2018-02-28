Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Sinop Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

25 ULUSLARARASI YÜK GEMİSİ DEMİRLEMİŞTİ

AA'nın aktardığına göre, Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 uluslararası yük gemisi, dev dalgalardan kaçarak Sinop'un doğal limanına demirledi.

