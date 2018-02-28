Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Yakup M. (35) bir süre önce boşandığı bir çocuk annesi Gamze Kuru (30) ile görüşmek için Çorum'a geldi.

Eski eşinin, ağabeyi Ramazan Kuru (34) ile beraber oturduğu Üçtutlar Mahallesi'ndeki apartman dairesine giden Yakup M. ile taraflar arasında tartışma çıktı.

Yakup M. tüfekle eski eşi ile kayınbiraderine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

620 km yol gidip dehşet saçtı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gamze ile ağabeyi Ramazan Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İki kardeşin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından yaralı şekilde kaçtığı tespit edilen Yakup M'nin yakalanması için çalışma başlattı.