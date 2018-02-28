Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kar yağacak mı? Günlerdir beklenen kar yağışı dün öğlen saatlerinde yüzünü göstermişti. Bazı ilçelerde yağış devam ederken bazı ilçelerde de sağanak olarak görüldü. Bu sabah (28 Şubat) görülen yoğun sağanağın ardından vatandaş İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yağacak mı? diye sorguluyor. İstanbul için son dakika kar uyarısı sitemizde. İstanbul kar yağışı devam edecek mi sorusu cevap buldu. İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri başlayacak. Peki İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İstanbul kar tatili haberlerinin olumsuz yönde olduğu belirtildi. İşte İstanbul hava durumu ve İstanbul kar haberleri

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA KAR UYARISI

Meteoroloji'den gelen uyarıda; İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak yağış ve yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denilmişti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını anlatan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." diye konuştu.

VALİ ŞAHİN'DEN İSTANBUL İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuyla ilgili çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamaması. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Gece saatleri ile yarın (01.03.2018 Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.