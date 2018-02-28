Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan S.Ö., iddiaya göre, kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağını ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci durumu ablasına anlattı. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti.

KISA SÜREDE DUYULDU, VELİLER OKULA KOŞTU

Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla, okul yönetimine giderek durumu aktardı. Bu görüşmelerin duyulması üzerine veliler ve öğrenciler okulun önünde toplandı. Öfkeli kalabalık, kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.’yü dövdü. Okulda yaşanan kargaşa üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikâyeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öğretmene taciz dayağı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi öğretmene tokat atarken, çevredekiler de bağırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.