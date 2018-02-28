Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının yarın için en düşük sıfırın altında 12 ila sıfırın altında 7 derece olması tahmin edilirken, hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor.
Uludağ'da kar kalınlığı171 santimetreye ulaştı
28.02.2018 - 17:06 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı artmaya devam ederken, 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sevindirdi.
Etiketler : uludağ,kar,
547088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547088.aspx
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