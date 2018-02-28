Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının yarın için en düşük sıfırın altında 12 ila sıfırın altında 7 derece olması tahmin edilirken, hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor. 