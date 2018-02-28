Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının yarın için en düşük sıfırın altında 12 ila sıfırın altında 7 derece olması tahmin edilirken, hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor.