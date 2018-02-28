Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. burnundan ve ağzından yaralanarak hastanede 7 gün iş göremez raporu aldı. Diğer polis memuru M.U. ise darp sonucu sol kaşından ve sol gözünün altından yaralandı. Darp sonucu 2 resmi polis memuru hastanelik olurken, polislere saldırdıkları ileri sürülen T.K.(25), B.K.(20) ve A.K.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, "görevli memuru kasten yaralama, görev yaptırmamak için direnme ve polise mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.