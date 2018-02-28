Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağışlar Bursa’da dün geceden bu yana şiddetini arttırarak devam ediyor. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konuklar bölgesinde bir inşaat halindeki bir sitenin istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Park halindeki bir otomobil yıkılan duvarın altında kalarak hurdaya döndü. Olayda otomobilin içerisinde kimsenin olmaması facianın yaşanmasına engel oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekip inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
İstinat duvarı aracın üzerine çöktü
28.02.2018 - 18:46 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan otomobil hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler : istinat duvarı,bursa,
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