Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 19.15 sıralarında Jandarmaya Kocaçay deresine iki şahsın düştüğü ihbarı alınmasının ardından olay yerine UMKE, 112, AFAD, Jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve MUSKİ ekipleri yönlendirildi. Kocaçay deresi ile denizin arasında bulunan ve İskele caddesine bağlanan tali yolda, yoğun yağış sonrası su seviyesinin yaklaşık bir metre yükseldiği tali yol üzerinde 48 AAS 86 plakalı araç olduğu görüldü. Aracın içerisinde kimse bulunmazken, görgü tanığı 55 yaşlarında bir erkek ve bir kadının sürüklendiğini gördüğünü söyledi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası olay yerinden yaklaşık 800 metre ileride kıyıda Fidan Gümüş isimli kadının cesedine ulaşıldı. Eşi Sinan Gümüş’ün ise arama çalışmaları karadan AFAD, İtfaiye, Jandarma, Büyükşehir İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından, havadan da Sahil Güvenlik helikopteri tarafından devam ediliyor.