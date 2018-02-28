Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Halil Özel'e ait 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.