Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3. Sokak'ta bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşi Gamze Kuru’dan (24) boşandığı öğrenilen Yakup M., sabah saatlerinde eski eşinin evine geldi. İddialara göre, Yakup M. ile o sırada evde bulunan kayınbiraderi Ramazan Kuru (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup M. yanında getirdiği tüfekle eski eşi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru’yu vurdu. Yakup M., olayın ardından kaçtı. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri polisi arayarak yardım istedi.

Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri cinayet zanlısı Yakup M.’yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olay yerinden kaçan zanlının kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.