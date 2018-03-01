Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Orhangazi Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 58 AJ 062 plakalı araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç ise vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenrarına çekildi.
Buzlanma nedeniyle araç devrildi: 1 yaralı
01.03.2018 - 01:47 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 01:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi.
Etiketler : kaza,trafik kazası,
547170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547170.aspx
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