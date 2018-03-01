Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."
Ve İstanbul'da beklenen kar başladı
01.03.2018 - 01:50 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Etiketler : kar,kar yağışı,
547171 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547171.aspx
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